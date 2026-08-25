Madre de Yailin ‘La Más Viral’ confiesa su atracción por Anuel AA

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Wanda Díaz, madre de Yailin ‘La Más Viral’ sabe cómo llamar la atención y esta vez lo consiguió con unas declaraciones que nadie esperaba escuchar sobre Anuel AA, exmarido de su hija y padre de su segunda nieta.

Durante una interacción en directo con sus seguidores en redes sociales, la dominicana fue consultada sobre la apariencia actual del intérprete puertorriqueño.

Su respuesta fue directa dejó claro que considera que Anuel está muy atractivo y utilizó expresiones como “está bueno” y “comible” para describir al artista.

Wanda Díaz no se guardó nada sobre Anuel

Pero el comentario que realmente sorprendió a los seguidores fue todavía más atrevido. La madre de Yailin aseguró que, de no haber existido una relación entre el cantante y su hija, ella podría haber tenido otro tipo de vínculo con él.

“Si Anuel no hubiera estado con mi hija, sería mi novio”, expresó sin titubeos, lo que provocó todo tipo de reacciones entre quienes siguen de cerca a la familia de Yailin y su mediática historia con Anuel AA.

“Ay, no, pero está bonito. Yo siempre se lo decía a Yailin: ‘Ese hombre está bello’, siempre”, agregó.

Aunque el comentario fue realizado en un contexto aparentemente jocoso, la naturalidad con la que Wanda habló del artista hizo que muchos internautas reaccionaran con sorpresa.

Una relación familiar marcada por la polémica

La declaración llama aún más la atención por el historial que existe entre Anuel AA y la familia de Yailin. La pareja tuvo una relación intensamente mediática, se casó y posteriormente tuvo a su hija Cattleya, pero su separación estuvo acompañada de numerosos conflictos y controversias públicas.

A pesar de ese pasado, Wanda Díaz decidió centrarse en el aspecto físico actual del cantante durante su transmisión, dejando de lado cualquier posible tensión relacionada con la antigua relación de su hija.