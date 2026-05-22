Antes y después de Osmel Sousa: el rejuvenecimiento de "El Zar" rumbo a Tailandia

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Osmel Sousa se ha vuelvo tendencia en las redes sociales, al reaparecer con un impresionante cambio rumbo a Tailandia, donde será jurado en el certamen Miss Grand Internacional: All-Stars 2026.

El antes y el después de "El Zar"

Desde Miami, “La ciudad del sol”, el experto en reinas se mostró muy feliz atendiéndose en el salón Armandeus Brickell con el estilista venezolano Enrique Guzmán.

Osmel posteó un clip siendo atendido con reflejos en el cabello y un copete con bastante volumen, que lo hacen lucir totalmente diferente.

El conocido “Zar de la belleza” compartió sentirse muy bien a su edad, revelando que su ojo clínico estará muy firme en Tailandia, buscando a la reina indicada para la primera edición All-Stars.

Viaje a Tailandia

“Preparándome para el viaje a Tailandia. Ya saben chicas prepárense por allá van mis ojos”, expresó con el humor y sarcasmos que siempre lo ha caracterizado.

Tras su cambio de look, Osmel posteó un video ya rumbo a la nación asiática, en primera clase con Qatar Airways.

El creador de las siete coronas de Miss Universo para Venezuela se encontrará con varios expertos en belleza como Lupita Jones, Isabella Menin, Omar Harfouch, Natalie Glebova, entre otros.