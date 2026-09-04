Ana Karina Manco posa en traje de baño durante sus vacaciones ¡Una belleza!

Suscríbete a nuestros canales

A sus 58 años, la actriz venezolana Ana Karina Manco se mantiene en excelentes condiciones físicas, así lo ha demostrado en su más reciente publicación de Instagram.

Ana Karina: “Una belleza playera”

La artista, recordada por su papel de Gala Moncada en la telenovela "La mujer perfecta", posó muy sonriente al borde de un yate con un traje de baño de dos piezas en color morado que resaltó su esbelta silueta.

El bañador, con detalles rectangulares y ovalados, dejó al descubierto la belleza natural de Manco, una de las actrices más llamativas y respetadas del país, participando en múltiples producciones.

Su figura en traje de baño deslumbró durante sus recientes vacaciones en Miami en compañía de su familia, a la que presumió con mucho amor. Además, mostró el mar y el intenso sol que la acompañaron durante sus días de descanso.

“Plan de chicas. Buenas energías para todos”, escribió Manco en la publicación de Instagram, la cual acumula más de seis mil me gusta y múltiples elogios por su excelente imagen.

Viajes por el mundo

No es la primera ocasión en que la artista, quien también formó parte del elenco de "El país de las mujeres", muestra su silueta en bañador.

En diversas publicaciones ha dejado ver lo mucho que disfruta ir a la playa para tomar el sol y relajarse frente al mar.

Aruba, Portugal, México y Grecia han sido algunos de los destinos que Manco ha visitado para disfrutar del agua y del buen clima.