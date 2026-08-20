Alicia Machado y los detalles de su nuevo proyecto con Telemundo

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La reconocida cadena Telemundo tiene en marcha un proyecto bastante ambicioso llamado “La casa de los villanos”. Un nombre y formato muy parecido al del popular reality estadounidense “House of Villains”, el cual reúne en una misma casa a figuras fuertes y de temple.

Según información de diversos medios, la planta ubicada en Miami ya estaría moviendo todo para las grabaciones del reality, que según se informa tendría a importantes figuras de la televisión latina como Alfredo Adame, Gaby Spanic, Salvador Zerboni y Alicia Machado.

Alicia en nuevo reality

Javier Ceriani afirma que la actriz, Miss Universo 1996 y ganadora de la primera temporada de “La casa de los famosos”, ya estaría viajando a Bogotá, Colombia, para las grabaciones.

Alicia, una figura polémica y controversial en el mundo del espectáculo, viviría en una mansión con múltiples famosos para superar pruebas físicas, dinámicas y alianzas, todo siempre con un carácter frío y calculador.

La también empresaria es una veterana cuando de realities se habla, pues ha participado en múltiples shows como “Nuestra Belleza Latina”, “Cantando por un sueño”, “Miss Universo Latina” y “La Granja 2”; en este último fue filmada teniendo relaciones sexuales con Fernando Acaso.

Declaraciones de Javier Ceriani

“Alicia Machado ya no está en Miami, se fue a Colombia para ingresar a otro reality de Telemundo. Estará en un reality de villanas”, destacó Ceriani en un video de YouTube.

Aunque hasta el momento la venezolana no ha revelado nada sobre su participación, el público se mantiene a la expectativa de verla derrochar talento y enfrentarse con los otros famosos, en especial con Gaby Spanic.