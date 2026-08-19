Chicky Bombom regresa a Telemundo más picante que nunca: Esto dijo

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Luego de haber sido suspendida de las pantallas de Telemundo tras emitir un polémico comentario en un live de TikTok, la presentadora dominicana Chiky Bombom regresó más picante que nunca y dejó un mensaje a quienes la señalaron en medio de la controversia.

Este miércoles 19 de agosto, la también influencer se reincorporó al programa “La Mesa Caliente” después de una semana fuera del aire. La conductora volvió con el carisma, la personalidad y el ímpetu que la han identificado en sus años de carrera.

“Estoy feliz, estoy plena, vuelvo mañana; regreso a trabajar”, anunciaba el martes a través de su perfil de Instagram, donde supera los 3 millones y medio de seguidores.

Chiky Bombom habla sin filtro

Sin filtro de por medio, Chiky Bombom envió un ultimátum a sus detractores. La dominicana inició su mensaje destacando su fortaleza para enfrentar cada situación que la vida le ha presentado, asegurando que el miedo ya no es parte de ella.

“Estoy en un punto de mi vida donde nada ni nadie me sorprende; la vida me ha enseñado a no atarme a nada para que nada me haga falta, la vida me ha enseñado a abrazar cada proceso que me presenta, porque detrás de cada proceso hay algo grande y maravilloso. (Mucha gente cree que) yo salí del 'buenas, buenas'. Yo tengo un camino recorrido que eso parte el alma, así que antes de emitir cualquier opinión o señalarme tienes que darle rewind al casete y no olvidarte de lo que he logrado y no olvidarte de dónde vengo y no olvidarte de la trayectoria, el nombre y el respeto que me he ganado a pulso”, enfatizó en un video.

Chiky en problemas con Telemundo

La copresentadora de “En Casa con Telemundo”, Chiky Bombom, fue suspendida de la cadena de televisión por haber asegurado que Telemundo preparaba una ola de despidos masivos de al menos 500 trabajadores.

Al hacerse eco de información no verificada y de interés de la empresa, fue obligada a disculparse de manera pública a través de las pantallas del canal.

“Buenas. Hoy quiero aclarar un comentario inapropiado que hice la semana pasada en redes sociales en un en vivo sobre supuestos despidos en Telemundo. Quiero dejar claro que, como presentadora de la cadena, no tengo acceso a ese tipo de información interna, por lo que reconozco que cometí un error. Lamento haber propagado este tipo de rumores, asumo total responsabilidad de mis actos y pido disculpas a cualquier persona que se haya sentido afectada por mis acciones, especialmente en este momento en que la cadena está teniendo tanto éxito”, concluyó.