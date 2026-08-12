Suspenden a Chiky Bombom de Telemundo por divulgar información falsa

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La copresentadora de “En Casa con Telemundo”, Chiky Bombom, fue suspendida de la cadena de televisión tras emitir información errónea a través de un live en TikTok.

Después de haber asegurado que Telemundo preparaba una ola de despidos masivos de al menos 500 trabajadores, donde estaría incluida ella, la dominicana se disculpó de manera pública a través de la pantalla del programa.

Las disculpas de Chiky Bombom

Todo indica que la cadena obligó a la presentadora a retractarse de sus opiniones frente a la audiencia. Chiky Bombom pidió disculpas a quien pudiera haberse sentido aludido; además, dejó claro que no tiene acceso a ese tipo de información privada de la empresa.

“Buenas. Hoy quiero aclarar un comentario inapropiado que hice la semana pasada en redes sociales en un en vivo sobre supuestos despidos en Telemundo. Quiero dejar claro que, como presentadora de la cadena, no tengo acceso a ese tipo de información interna, por lo que reconozco que cometí un error. Lamento haber propagado este tipo de rumores, asumo total responsabilidad de mis actos y pido disculpas a cualquier persona que se haya sentido afectada por mis acciones, especialmente en este momento en que la cadena está teniendo tanto éxito”, concluyó.

En defensa de Chiky Bombom

En la sección de comentarios, sus seguidores dejaron mensajes de apoyo y solicitaron que no se fuera del espacio televisivo. “Estamos contigo. Los errores son de los humanos”, “Sigue brillando, que mucha gente quería que eso pasara; eres brillante, adelante, no te detengas”, “Apoyo a Chiky Bombom, ella es importante en esos programas, mucha gente lo ve por ella”, son algunas de las opiniones.