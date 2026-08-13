Carolina Tejera se burla de la suspensión de Chiky Bombom de Telemundo

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La actriz venezolana Carolina Tejera dejó muy clara su postura y alegría por las disculpas que tuvo que ofrecer la presentadora dominicana Chiky Bombom.

Polémica en redes sociales

La influencer, cuyo nombre de pila es Lissette Eduardo, realizó un video pidiendo disculpas a la cadena Telemundo por haber realizado unas declaraciones sobre una supuesta ola de despidos masivos de al menos 500 trabajadores, donde estaría incluida ella.

"Hoy quiero aclarar un comentario inapropiado que hice la semana pasada en redes sociales en un en vivo sobre supuestos despidos en Telemundo. Quiero dejar claro que, como presentadora de la cadena, no tengo acceso a ese tipo de información interna, por lo que reconozco que cometí un error", destacó Chiky.

El video publicado en redes sociales recibió la reacción de Carolina Tejera, quien colocó un clip de risa que dejó al público impactado.

Conflicto entre Tejera y Chiky

Ambas figuras habían desarrollado días atrás un fuerte conflicto, luego de que Bombom criticara la postura de Carolina de querer adentrarse a la política en Venezuela.

Tejera, en una entrevista, lanzó de todo en contra de la influencer dominicana, cuestionando su talento y trabajo para estar en la televisión y en la cadena internacional.

“¿Qué puede hablar ella? Lo único que hace en ese programa es destruir. No es profesional, no tiene un título, no es ancla y no aporta nada, solo ordinariez. Simplemente tuvo suerte y consiguió un contrato”, expresó.