Gaby Spanic utiliza ajustado vestido rojo, por los 28 años de "La Usurpadora"

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Gaby Spanic celebró 28 años de la telenovela "La Usurpadora", aquella que protagonizó en México junto al galán Fernando Colunga y que despegó su carrera internacional como una de las villanas más fuertes de la televisión hispana.

Un vestido inolvidable

A través de su perfil oficial de Instagram, la venezolana de 52 años rindió homenaje al popular personaje de Paola Bracho, llevando el ajustado vestido rojo que enamoró a todo México.

El vestido, con un pronunciado escote formó parte de una escena de la producción que aún se mantiene en la memoria de muchos, al mostrar a una Gaby de temple, fuerza y con ansias de conquistar el mundo.

Spanic volvió a encarnar el personaje llevando el cabello casi del mismo tono que en el pasado, labios rojos, mirada seductora y hasta posó con los brazos cruzados.

Las fotografías fueron acompañadas de un mensaje sobre la huella que la emblemática Paola Bracho dejó en el público y que es imposible de borrar.

“28 años después, hay cosas que simplemente no cambian. Quise recordar desde quién soy ahora. La misma esencia, otra etapa, más historia y muchas razones para sonreír. 28 años después, aquí estamos”, escribió.

Una gran historia

Poco después de su paso por el Miss Venezuela 1992, Gaby comenzó su carrera en la actuación venezolana para luego despegar hacia México, donde es una reconocida y respetada actriz.

En 1998 le llegó la gran oportunidad con “La Usurpadora”, en la que realizó un doble personaje: Paola y Paulina, dos hermanas gemelas muy diferentes.

Gaby realizó con éxito un rol que en su natal Venezuela había interpretado la primera actriz Marina Baura en 1971.

Spanic le dio al personaje belleza y energía, quedándose en el corazón de muchos, en especial en Brasil, donde la novela fue un completo éxito en pantalla.