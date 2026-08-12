La respuesta de Fernando Colunga a las supuestas fotos de su pareja e hijo

El nombre de Fernando Colunga volvió a generar revuelo en redes sociales, aunque esta vez el motivo no está relacionado con sus próximos proyectos, sino con la privacidad de su familia.
NOTAS RELACIONADAS
El pasado fin de semana comenzaron a difundirse fotografías que aparentaban mostrar al reconocido actor mexicano en una escena familiar junto a la actriz Blanca Soto y un supuesto hijo de ambos.
Las imágenes llamaron la atención de los usuarios, especialmente porque durante años la vida sentimental y familiar de Colunga ha estado rodeada de misterio. No obstante, la historia dio un giro cuando se confirmó que las fotografías no correspondían a un momento real.
Fernando Colunga tomó con humor las imágenes
De acuerdo con información suministrada por Televisa Espectáculos, el actor reaccionó con humor ante la circulación de las imágenes hechas con Inteligencia Artificial y ante el hecho de que algunas personas, e incluso medios de comunicación, las tomaron como verdaderas.
La situación no parece haber provocado una confrontación pública por parte del protagonista de numerosas telenovelas. Por el contrario, Colunga habría tomado con cierta ligereza la situación pese a que las fotografías tocaban su vida familiar.
El hermetismo en su vida sentimental
El actor ha mantenido durante años una marcada distancia entre su carrera artística y su entorno familiar. Aunque ha hablado públicamente sobre su trabajo y sus proyectos profesionales, suele evitar ofrecer detalles sobre las personas que forman parte de su círculo más íntimo.
Colunga tampoco mantiene una presencia personal activa en redes sociales. Según declaraciones previas, el intérprete ha explicado que prefiere emplear su tiempo libre en su trabajo y su familia, además de considerar que no tendría el tiempo necesario para atender a sus seguidores.
Esta reciente a situación vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que desde hace tiempo acompaña al actor y es si realmente hace dos años se convirtió en padre.
Hasta el momento, el propio Fernando Colunga no ha confirmado públicamente que sea padre. Sin embargo, el tema ha sido mencionado anteriormente por personas de la industria del entretenimiento.
El productor Juan Osorio ha asegurado públicamente que Colunga se convirtió en padre en 2024. A pesar de esa declaración, el actor no ha hecho una confirmación oficial sobre su paternidad, por lo que las fotografías creadas con Inteligencia Artificial no pueden utilizarse como evidencia.