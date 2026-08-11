Revelan supuesta fotografía de Fernando Colunga con Blanco Soto y su hijo ¿Es real?

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Hace días se hicieron virales en las redes sociales una fotografía en la que aparecía el actor Fernando Colunga, con su esposa, la también actriz Blanca Soto, y su hijo. La imagen despertó una ola de comentarios en internautas, por aparecer los tres muy sonrientes posando frente al espejo.

Una imagen generada con IA

Sin embargo, se trató de una imagen creada por una persona con Inteligencia Artificial (IA), ya que el protagonista de grandes novelas en México como “La Usurpadora”, “Amor real” y “María la del Barrio”, lleva su vida familiar muy privada y lejos de los medios de comunicación.

La confusión reabrió el debate sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la creación de contenido engañoso, herramienta que ha generado desde imágenes controversiales hasta falsas noticias sobre el fallecimiento de diversas celebridades, como Marco Antonio Solís.

La imagen de Fernando y Blanca llamó la atención por mostrar la carita de su hijo, quien según información en los medios mexicanos habría nació el 1 de marzo del 2024.

Alejado de las redes sociales

Hace algunos años el galán de telenovelas habló de su decisión de mantenerse lejos de las plataformas digitales, asegurando que no le gusta hacer lo mismo que las otras personas, y que ocupa su tiempo para trabajar o realizar actividades productivas.

“Que no las use no quiere decir que no las estudie, no las uso yo a nivel personal porque creo que el tiempo que tengo lo ocupo en trabajar y en tartar de dar lo mejor de mí. Yo abrir una red social para que les conteste un día de estos, no”, destacó.

Hasta el momento no existe una imagen pública de Colunga y la exreina de belleza y modelo, con quien lleva años viviendo una bonita historia de amor, lejos del foco del público.