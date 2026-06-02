Alexandra Braun, Adrián Delgado y Beba Scull, listos para el estreno de la obra "EXIT"

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“En una era de mucha tecnología, el teatro es un contacto directo con la gente”, así es como el actor venezolano Adrián Delgado describe la pieza teatral “EXIT”, que protagonizará junto a su pareja, Alexandra Braun, y la actriz Beba Scull.

La pieza, original del dramaturgo español Agustí Franch, llega a Venezuela con el propósito de regalar diversión, profesionalismo y entrega al público.

Las citas serán los días, viernes 05, sábado 06, viernes 12 y sábado 13 de junio a las siete de la noche, en el Teatro Turmalina, del Hotel Eurobuilding.

Detalles de la pieza teatral

En un exclusivo encuentro con los medios de comunicación, el elenco y la directora Carlota Vivas, conversaron muy emocionados que el Teatro Turmalina renovó su infraestructura y reabrirá sus puertas con la pieza cargada de sarcasmo, intriga, palabras cruzadas y un texto fuerte que deleitará al público que desee disfrutar de una propuesta diferente.

Los asistentes verán a los actores en roles muy particulares y cercanos: Adrián interpretará a Manu, Alexandra dará vida a Lidia y Beba será Maité.

Un conflicto laboral, según Alexandra Braun

A modo de adelanto para el público, la actriz y exreina de belleza relató que la pieza se basa en una oficina de recursos humanos y ella en el papel de jefa tiene la difícil tarea de botar a uno de los dos empleados, en los roles que realizarán Adrián y Beba.

“En la empresa tienen unos mandamientos y ellos deben cumplir esos diez mandamientos para poder quedarse con su puesto de trabajo. Solo uno saldrá de la empresa para siempre”, comentó.

La expectativa de Adrián Delgado

El reconocido actor de teatro, cine y televisión venezolana, espera que la pieza sea un éxito en Venezuela, tal y como es en las tablas españolas.

“Espero que la sala se llene. Mi personaje es distinto, es un personaje misterioso muy tira la piedra y esconde la mano. Es una comedia muy distinta, casi negra y estoy seguro que le gustará al público”, dijo el también productor.

El artista expresó que las entradas están disponibles en la plataforma Liveri Tickets, con el precio de $15 a $20.

Por su parte, Beba Scull, con estudios profesionales como actriz en Nueva York, no dudo en pedirle a las personas amor, respeto y apoyo al teatro nacional, destacando que se necesitan espacio en el que el arte sea resaltado al máximo.