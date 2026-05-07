Entrevista: Alexandra Braun y María Antonieta Duque conquistarán el teatro

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Regresa al Centro Cultural Chacao la aclamada obra “Rosa de dos Aromas”, protagonizada por Alexandra Braun y María Antonieta Duque, dirigida por Adrián Delgado.

Durante dos únicas funciones, 09 y 10 de mayo, las familias caraqueñas podrán disfrutar a una jocosa comedia escrita por Emilio Carballido, y adaptada a la idiosincrasia al público criollo sin perder la magia del texto original.

En una entrevista con Meridiano, las actrices compartieron detalles de la obra centrada en la historia de dos mujeres opuestas y unidas por un mismo vínculo.

Todo se complica cuando descubren que aman al mismo hombre y se enfrentan al dilema: seguir el guion habitual y verse como rivales, o detenerse y mirar con claridad de entender que no compiten entre ellas, sino que se enfrentan a un mismo engaño.

Tras una exitosa temporada en abril, Braun y Duque vuelven a encarnar a sus personajes, siendo la oportunidad perfecta para que el espectador repita, o pueda verla por primera vez.

Más allá de las risas a lo largo de poco más de una hora, detrás de “Rosa de dos Aromas” hay una poderosa reflexión que, solo quienes tengan el placer de ir a verla en el Centro Cultural Chacao podrán compartir la experiencia.

Para conocer más detalles de la obra y detalles de los proyectos Alexandra Braun y María Antonieta Duque pueden acceder a la entrevista.