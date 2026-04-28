Alexandra Braun y María Antonieta Duque se unen en un nuevo proyecto

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“Rosa de dos aromas”, de Emilio Carballido, es una comedia brillante sobre el amor, las mentiras y la inesperada amistad entre dos mujeres muy distintas. Con un elenco conformado por dos grandes actrices, Alexandra Braun y María Antonieta Duque, dirigidas por Adrián Delgado.

Carballido, es una de las figuras esenciales del teatro mexicano contemporáneo. Desarrolló una obra extraordinariamente vasta: cerca de cien piezas teatrales, además de novelas, cuentos y numerosos guiones para cine y televisión.

Sus obras lo consolidaron como un autor fundamental de la escena hispanoamericana y le valieron numerosos premios nacionales e internacionales. La producción está a cargo de Carlota Vivas.

“Rosa de dos aromas”

La obra expone el antagonismo entre dos mujeres que resultan ser los dos lados de una misma moneda, dos aromas de una rosa: la mujer casada y la que vive en unión libre, que finalmente convergen en un punto de semejanza con o sin matrimonio su pareja es irresponsable.

Cuando descubren que aman al mismo hombre, se enfrentan al dilema: seguir el guion habitual y verse como rivales, o detenerse y mirar con claridad de entender que no compiten entre ellas, sino que se enfrentan a un mismo engaño.

En ese momento, la rivalidad pierde sentido, la historia deja de ser un duelo y se convierte en otra cosa: un acto de conciencia compartida. Y ahí, curiosamente, ya no hay competencia posible.

¿Cuándo se presenta?

“Rosa de dos Aromas” se estará presentando en el Centro Cultural Chacao, el 09 y 10 de mayo. Las entradas podrán ser adquiridas ingresando a través de Liveri Tickets.

Tres funciones únicas para disfrutar de una comedia inteligente, mordaz y sorprendentemente cercana.