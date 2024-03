Adriana Sosa Planner lleva sus conocimientos a otro nivel con “Sé tu propia event planner”

La organizadora de eventos Adriana Sosa, mejor conocida como Adriana Sosa Planner, famosa por estar a cargo de diferentes momentos especiales de celebridades, suma un nuevo éxito en su carrera al contar con un espacio televisivo denominado “Sé tu propia event planner”, donde le brinda herramientas al público en esta área.

“Realmente me siento súper feliz y afortunada de tener el espacio en donde comparto un poquito de lo que hago, que más que un trabajo es una pasión que me deja un nivel de satisfacción enorme”, expresó Sosa. Adriana, quien es de profesión administradora y publicista, suma 23 años de trayectoria dedicada al mundo de la planificación de eventos certificada por Indira Fodor. Esta nueva oportunidad laboral, es transmitida todos los jueves por el canal de cable IVC en el programa "Mundo de Mujeres" a las 9:15 am.

“No puedo negar que ha sido todo un reto porque claro, expongo mis tips, recomendaciones. No solo grabo la sección, sino que al ser la especialista en el tema le sugiero lo que quiero hablar al equipo, lo que quiero hacer, planeándolo siempre de la mano de mi productor. Como organizadora de eventos siempre estoy en el detrás de cámara de lo que sucede, pero ahora ser como la “protagonista”, por llamarlo de algún modo, es una experiencia sumamente diferente”, explicó Adriana.

Con respecto a cómo surgió el proyecto, Sosa destacó que la sección venía desarrollándose por otras planners en temporadas anteriores, pero ninguna de ellas había permanecido como colaboradora fija. Un día, el productor del programa le envió un mensaje expresando su interés de contar con ella en el espacio ya que había visto por un tiempo su contenido en redes sociales y quedaron fascinados.

Actualmente, “Sé tu propia event planner” ya alcanzó su segunda temporada, mientras que el programa “Mundo de mujeres” ya desarrolla su sexto período. La también locutora adelantó que como parte de esta segunda temporada con la sección se enfocará en el tema de bodas a destino, en este caso desde la Isla de Margarita, revelaciones de sexo y mucho más, contemplando todo lo que tiene ver con organizar un evento.

“Lo que me enamoró de hacerlo es que las personas vean que organizar una boda, quince años o cualquier otro evento no es imposible, que, sí es posible planificar algo desde cero y que todo quede con increíbles resultados, resaltando que siempre es necesaria una Event Planner. Porque sí, a pesar de organizar todo con tiempo, el día de la celebración todos merecen disfrutar y si no tienes una planner, ese plan es imposible”, concluyó.

Nota de prensa