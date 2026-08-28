Adriana Cisneros celebra importante reconocimiento a su madre: "Felicidades"

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“Qué orgullo ver a mi mamá homenajeada por el Museo de Arte de Lima”, con este mensaje fue como la empresaria venezolana Adriana Cisneros celebró el reconocimiento otorgado a su madre, Patricia Phelps de Cisneros.

Reconocimiento al arte

Fue en Lima, Perú, donde la señora Patricia recibió la distinción por parte del importante museo, el cual conserva una colección que abarca desde el período prehispánico del Perú hasta la actualidad.

Adriana explicó que la conexión de su madre con el museo viene desde hace muchos años, cuando la señora Patricia y su padre, el fallecido empresario Gustavo Cisneros, impulsaron proyectos educativos ligados al arte.

"Su relación con el MALI y con el Perú se ha construido a lo largo de más de dos décadas, desde la exposición “Diálogos: Arte latinoamericano desde la Colección Cisneros” en 2004 hasta los proyectos educativos que ella y mi papá impulsaron en el país", escribió.

Fue el 21 de agosto cuando la señora Patricia viajó a la nación inca para recibir el galardón, lo que llenó de orgullo y felicidad a Adriana, quien hoy está al frente de Venevisión, canal heredado de su padre.

Una hija orgullosa

“Felicidades, mamá, por este reconocimiento tan especial, y gracias al MALI por celebrar una relación que significa tanto para nuestra familia”, destacó.

Luis Olavarrieta, Víctor Drija, Eduardo Rodríguez y Gisselle Reyes escribieron mensajes de cariño a Phelps por tan importante y destacado momento.