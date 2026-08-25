Luis Olavarrieta denuncia peligrosa estafa en internet con su imagen

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El periodista Luis Olavarrieta hizo un llamado a no caer en estafas realizadas en internet con el uso de su imagen. Por medio de un video publicado en Instagram, el ancla de Noticiero Venevisión condenó esta nueva modalidad.

Los estafadores han usado su imagen con una voz generada con inteligencia artificial para incentivar a las personas a invertir dinero en plataformas financieras. Una vez que el usuario acepta la invitación, lo remiten a cuentas con nombres como Valentina, Ana, Verónica, entre otros.

“Estafa con el uso de mi imagen y voz usando Inteligencia Artificial”, resaltó en la descripción del material. Luis Olavarrieta enfatizó que ninguna persona natural o jurídica está autorizada para usar su imagen en redes sociales ni para hacer promociones de ninguna índole.

“Quiero dejar absolutamente claro: no estoy promoviendo ningún tipo de inversión de dinero, no he prestado mi voz para esa publicidad y tampoco autorizo a ninguna persona o empresa que haga eso con mi imagen”, aseveró.

Por último, el comunicador social advirtió sobre la maldad de las personas en línea y llamó a “cuidarse” para no caer en estafas por internet.

Respaldo del gremio artístico

En los comentarios, varios artistas se sumaron al llamado, mientras otros comentaron haber vivido una situación similar. Valentina Quintero compartió: “Me hicieron lo mismo. ¡Qué indignación!”.

No obstante, Norkys Batista, Carmen Julia Álvarez, Alba Cecilia Mujica, Amanda Gutiérrez y más dejaron su opinión sobre el caso.