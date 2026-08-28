10 años sin Juan Gabriel: Fanáticos recuerdan con cariño al gran "Divo de Juárez"

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A una década de la muerte del reconocido y respetado cantante mexicano Juan Gabriel, la industria musical no puede olvidar su legado, recuerdo y canciones, que se mantienen muy presentes en el corazón de sus fanáticos por todo el mundo.

Un legado imborrable

Alberto Aguilera Valadéz, su nombre de pila, y conocido como "El Divo de Juárez", dejó un legado muy grande con canciones que tienen letras reales, de liberación y desamor, como "Abrázame muy fuerte", "Querida", "No tengo dinero", "Te sigo amando", "Te lo pido por favor", "Amor eterno", entre otras.

Su talento y canciones siempre iban acompañados por vestuarios increíbles, como aquellas chaquetas llenas de pedrería y canutillos que brillaban como oro en el escenario. Vestuarios acompañados por la alegría y movimientos que brindaba a su fiel público.

Aunque el artista, que falleció el 28 de agosto de 2016 a los 66 años, nunca confirmó ni negó públicamente su orientación sexual, se convirtió en un ícono de la diversidad y la liberación.

Una de sus entrevistas más polémicas fue la ofrecida al periodista Fernando del Rincón, quien le preguntó directamente por su sexualidad y él, con el carácter que lo caracterizaba, contestó: "Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo".

Éxito de Juan Gabriel

Según datos de EFE, las ventas de discos del apodado por muchos como "Juanga", se estiman en más de 150 millones de álbumes en todo el mundo.

El talento de Juan Gabriel cobijó a grandes divas de la música como Rocío Dúrcal, Lucía Méndez, Dulce, Isabel Pantoja, Aída Cuevas y Olga Breeskin.

En el 2024, Barbie lanzó al mercado una edición especial en honor al cantante, la cual recreó el famoso atuendo que usó en su histórico concierto en el Palacio de Bellas Artes.

En el 2016 se estrenó la serie biográfica de ficción “Hasta que te conocí”, la cual contó la vida del artista, sus momentos más duros y cómo se convirtió en una de las estrellas latinas más grande.