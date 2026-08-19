Así reviven Barbie y Mattel el glamour de Marilyn Monroe por su centenario

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Con motivo del centenario del nacimiento de la legendaria actriz, Marilyn Monroe, Mattel presentó una nueva Barbie Signature, una pieza de colección que recupera uno de los looks más recordados de la estrella de Hollywood.

La muñeca llegó al mercado el 18 de agosto, justo cuando las celebraciones por los 100 años del nacimiento de Monroe mantienen vigente el legado de una de las figuras más reconocibles del cine estadounidense.

Nacida el 1 de junio de 1926, la actriz murió en 1962, pero su imagen continúa teniendo una enorme influencia en la moda y el entretenimiento.

El icónico vestido rosa de Marilyn Monroe

Para esta nueva edición, Barbie se inspiró en la aparición de Monroe en “Los caballeros las prefieren rubias”, la película musical de 1953 en la que protagonizó uno de sus números más famosos: “Diamonds Are a Girl’s Best Friend”.

La muñeca recrea el llamativo vestuario que la actriz utilizó durante aquella escena. Luce un elegante vestido rosa de satén acompañado por un enorme lazo, largos guantes de ópera y joyas brillantes que evocan los diamantes que marcaron la memorable actuación.

El diseño también incorpora el característico cabello rubio platino de Monroe, peinado en su reconocible estilo, además de accesorios que completan una imagen pensada especialmente para los seguidores de la actriz y los coleccionistas de Barbie.

Una colaboración con el patrimonio de Marilyn

La nueva Barbie no se creó únicamente a partir de referencias visuales. Mattel trabajó junto con The Estate of Marilyn Monroe LLC para desarrollar la muñeca y llevar al producto algunos de los elementos que hicieron inolvidable la imagen de la actriz.

La elección de este momento de su carrera tampoco es casual. La interpretación de “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” ayudó a consolidar a Monroe como un símbolo de glamour, mientras que su vestido rosa se convirtió posteriormente en una de las imágenes más asociadas con la estrella.

La Barbie de Marilyn Monroe ya está disponible en la tienda oficial de Mattel por 81 dólares, convirtiéndose en una de las novedades más llamativas para los admiradores de la actriz y los coleccionistas de muñecas.

Esta no es la primera vez que Barbie rinde homenaje a Marilyn. Mattel ya había lanzado muñecas inspiradas en ella, incluida una versión de 1997 perteneciente a la colección Hollywood Legends. La nueva pieza se convierte ahora en la séptima muñeca de la marca basada en la actriz.

El homenaje de Barbie llega en un año especialmente significativo. Monroe habría cumplido 100 años en 2026 y distintas iniciativas han recuperado su trayectoria como actriz, cantante, referente de moda y también como mujer que buscó tener mayor control sobre su carrera.