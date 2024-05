¡Gesto de Crack Mundial! Neymar se solidariza con las familias del sur de Brasil tras inundaciones

Neymar Jr, delantero del Al-Hilal saudí, ha demostrado su solidaridad al enviar ayuda humanitaria a las víctimas de las inundaciones en el sur de Brasil. Utilizando sus aviones privados, Neymar ha transportado suministros esenciales como agua y comida para apoyar a las comunidades afectadas por las fuertes lluvias.

En un mensaje compartido en sus redes sociales, Neymar expresó: “Momento delicado por el que está pasando nuestro Brasil y nunca está de más ayudar, independientemente de tu situación financiera, lo importante es lo que llevas en el corazón. No me gusta ni comparto todo lo que hago o ayudo, porque quien lo hace... lo hace desde el corazón y no por compromiso"

"Este post es para animar aún más a la gente a ayudar. Desde ya agradezco a los pilotos de mis aviones y a todas las personas involucradas. Estoy aquí desde lejos rezando para que todo vuelva a la normalidad... mi Padre está cuidando y brindando toda la ayuda posible", posteó el astro brasileño en sus diferentes redes.

Inundaciones en Brasil dejan secuelas fatales

El futbolista brasileño, de 32 años, agradeció a los pilotos de sus aviones por su labor en el traslado de la ayuda hacia Rio Grande do Sul, el estado más afectado por las inundaciones. Esta región, que hace frontera con Argentina y Uruguay, ha sufrido graves consecuencias debido a las torrenciales lluvias. Las autoridades informan que al menos 90 personas han fallecido, 132 están desaparecidas y cerca de 1,4 millones de personas se han visto afectadas.

La crecida histórica de varios ríos ha causado estragos en 388 municipios, incluida la capital regional, Porto Alegre. Casi 200.000 personas han tenido que abandonar sus hogares debido a las inundaciones. Las autoridades brasileñas están trabajando arduamente para rescatar a los sobrevivientes aislados y garantizar el acceso a energía y agua para la población.