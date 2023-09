El valor de este jugador de Colombia supera al de toda la Vinotinto (+Detalles)

La Vinotinto se enfrentará este jueves a su similar de Colombia en lo que será el primer dueño de la selección venezolana en estas nuevas eliminatorias mundialistas. Una particularidad de este partido será la amplia diferencia del valor de ambas nóminas.

Esto se puede ver claramente al ver el precio de mercado del colombiano Luis Díaz de casi 75 millones de euros, el cual es superior al valor combinado de todos los jugadores de la Vinotinto. En conjunto los venezolanos se estima que tiene un valor de unos 42.2 millones de euros, es decir casi 33 millones menos que el extremo colombiano.

Pese a esto los jugadores venezolanos buscarán sumar los primeros puntos para Venezuela y así poder comenzar a soñar con ir al próximo Mundial. No obstante, no será tarea fácil ya que los últimos choques ante Colombia han dejado un saldo positivo para el equipo cafetero pues la Vinotinto no gana como visitante desde junio de 2015 cuando lograron imponerse por la mínima.

El dato positivo es que los dirigidos por Fernando Batista encadenan 7 partidos sin conocer la derrota luego de victorias ante Guatemala, Honduras, Arabia Saudí y Siria, además de un empate frente a Uzbekistán.