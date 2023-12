¡Que estilo! Este jugador es el mejor representante de la moda en el fútbol europeo

Este martes 19 de diciembre de 2023, la revista de moda británica "Outlander" otorgó el premio a la personalidad mejor vestida de todo el 2023 en el mundo del fútbol y el ganador fue una de las estrellas de la Liga EA Sports y del Barcelona.

Y no es otro, que el defensa central francés, Jules Koundé, el cual recibió el reconocimiento por su gran estilo de vestir, que dejó ver en cada llegada a los estadios y a las sesiones de entrenamiento.

Cabe destacar, que hace algunos meses Koundé fue preguntado por su particular forma de vestir y el jugador respondió que le gustaría probar nuevos conjuntos de ropa, "Soy alguien que opera por instinto. Si me gusta una prenda, la uso. Por ejemplo, sé que mucha gente se resiste a la idea de usar falda. No es mi caso. Aunque no usaría todo tipo de faldas. Antes tampoco usaba botas, pero ahora me encantan".

Actualmente, el futbolista de 25 años, es una de las piezas claves para el esquema de Xavi Hernández, utilizándolo tanto en la zaga como de lateral derecho, gracias a su gran polivalencia en la parte defensiva, demostrando de este modo, que puede destacar en ambos ámbitos, sin afectar su rendimiento en la cancha.