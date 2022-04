¡Lamentable! Así fue la tangana en las Ligas Menores (+VIDEO)

Diego Rivero/ Diiegorivero

En un encuentro de ligas menores Doble- A entre Portland Sea Dogs, filial de las Medias Rojas de Boston y Binghamton Rumble Ponies, filial de los Mets de Nueva York los jugadores dejaron el juego a un lado para irse a las manos.

Y es que luego de que el pitcher de los Binghamton golpeara “intencionalmente” al bateador de los Portland, ambos peloteros se cruzaron palabras y en seguida se enfrentaron a puños.

Posteriormente, solo patadas y trompadas fue lo que se vivió en la parte baja de la tercera entrada cuando todos los compañeros de los dos equipos se unieron al enfrentamiento.

This is like a REAL baseball fight pic.twitter.com/zG0DfRxti7