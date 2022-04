Recopilan pelotas de los hits 2.997 y 2.998 de Miguel Cabrera para el Salón de la Fama

Diego Rivero/ Diiegorivero

¡Echando fuego en cuenta regresiva! Y es que nuestro Miguel Cabrera ya se encuentra a solo un batazo de romper la marca que solo siete peloteros han podido lograr y es nada más y nada menos que conseguir los 3.000 hits.

Para el momento los hits 2.997 y 2.998 de la carrera de Miguel Cabrera han sido recopilados y autenticados, así lo dio a conocer la organización de los Tigres de Detroit, a través de su cuenta en Twitter.

Miguel Cabrera’s career hits 2,997 and 2,998 have been collected and authenticated! #DetroitRoots pic.twitter.com/b3zXa9OnTz