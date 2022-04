Mike Tyson explota y golpea a un pasajero en pleno avión (+Video)

Redacción Meridiano

El exboxeador, Mike Tyson, está en el ojo del hucarán después de perder la calma y golpear varias veces a un pasajero durante un vuelo el pasado miércoles por la noche después de que aparentemente lo había molestado. Tyson no aguantó las constantes burlas y estalló agrediendo al sujeto físicamente. La noticia la dio a conocer TMZ Sports.

Según reportó el portal TMZ Sports el individuo que molestó constantemente a Tyson durante el vuelo estaba intoxicado. El exboxeador le dejó heridas al sujeto en la cara.

Testigos aseguran que el sujeto le había pedido un foto al peleador y este accedió a la petición. Sin embargo, el pasajero se sentó detrás de Tyson y comenzó a hablarle al oído; Mike le pidió que se calmara y dejará de molestarlo. El sujeto no pareció importarle hasta que "Iron Mike" no aguantó y explotó contra él.

