Rafael Nadal es subcampeón en un torneo de golf en Mallorca

Redacción Meridiano

El tenista español, Rafael Nadal, se consagró subcampeón en el Baleares Mid-Amateur de golf este domingo. Dicho torneo lo dispután aquellos golfistas no profesionales mayores de 25 años en una localidad en Mallorca.

Rafa @RafaelNadal ! You need to work on that swing just a bit more,and pace of play😉 pic.twitter.com/jXHoya1ovy