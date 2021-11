Kimmich es rechazado en un hotel por no vacunarse

Cotilleo Deportivo

Redacción Meridiano

Por no estar vacunado, al futbolista alemán Joshua Kimmich no se le permite ir al hotel en el que se hopeda el Bayern. La razón de esto es la regla 2G que se aplica allí: solo aquellos que han sido vacunados y recuperados pueden asistir a eventos públicos en Baviera; Por lo tanto, la estrella del Bayern, no puede mudarse al hotel del equipo. Lo mismo se aplica a sus compañeros de equipo Serge Gnabry, Jamal Musiala y Eric Maxim Choupo-Moting. No se sabe oficialmente nada sobre el estado de vacunación de los tres jugadores del Bayern; sin embargo, según los informes de los medios, no deberían estar vacunados.