Fallece lanzador de los Mets en su casa mientras dormía

Redacción Meridiano

El pasado 8 de noviembre falleció el exlanzador de los Mets de Nueva York, el puertorriqueño Pedro Feliciano, a la edad de 45 años mientras dormía en su casa en Puerto Rico.

Aunque no se ha revelado la causa de muerte, se conoce que el pelotero boricua sufría de una rara condición genética llamada ventrículo izquierdo no compactado (VINC), esta enfermedad congénita se le fue diagnosticada en el año 2013.

Eduardo Perez, quien es analista de ESPN y expelotero de Las Mayores, fue el primero en revelar la noticia a través de su cuenta persona del Twitter.



Just found out that former #Mets reliever Pedro Feliciano passed away last night in his sleep. He was 45years young. He was a really good released but a better person off the field. He will be missed 🇵🇷 #Leones #Cangrejeros. He was jet skiing yesterday with his family. #sad 😟