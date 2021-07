"Space Jam" regresa al cine con LeBron James y una Lola Bunny menos sexual

Cotilleo Deportivo

En 1996, "Space Jam" conquistó los cines a los mandos de Michael Jordan y Bugs Bunny. Ahora, 25 años después, el famoso conejo vuelve a pisar la cancha de baloncesto junto a LeBron James en "Space Jam: A New Legacy", que se estrena este viernes en todo el mundo.







La nueva película no es una secuela de la cinta original: James encabeza una versión actualizada de la trama, protagonizada por unos Looney Tunes que lucen apariencia en 3D y que transcurre en un videojuego.







Si en el filme de 1996 Jordan debía salvar a Bugs Bunny y compañía de una invasión extraterrestre, en "Space Jam: A New Legacy" son los dibujos animados quienes tratarán de evitar que el hijo de James quede atrapado en un universo dominado por la inteligencia artificial.







"SPACE JAM" SE PASA A LOS VIDEOJUEGOS







"Estamos en una era digital y teníamos que hacer referencia al ciberespacio", explicó a Efe su director, Malcolm D. Lee.







El cineasta ha sido el encargado de actualizar une película que amasó más de 250 millones de dólares en taquilla a finales de la década de 1990 y que con el paso del tiempo se ha convertido en un fetiche para los nostálgicos.







Pero además, "Space Jam" sirvió para relanzar la imagen de Jordan tras su breve retiro de las cachas entre 1993 y 1995.







Por eso, el estudio fichó a la máxima estrella del baloncesto mundial en la actualidad. "LeBron James es un gran líder, él ya tiene la estatura, pero se trata de llenar los zapatos", afirmó Lee.







"Durante el rodaje, él se levantaba a las 3 para su entrenamiento de baloncesto y a las 7 estaba puntual en el estudio", añadió.







Filtros, personalización, bonus, giros imposibles... "Space Jam: A New Legacy" se ha empapado de referencias de los videojuegos para entregar una cinta tan colorida y vertiginosa como una carrera de "Mario Kart".







"Los niños ya saben programar y teníamos que hacer referencia a eso", sostuvo el cineasta en referencia al papel de Dom James, una versión ficcionada del hijo menor de LeBron, interpretada por Cedric Joe.







UNA NUEVA LOLA BUNNY: "ERA UNA BETTY BOOP COMBINADA CON JESSICA RABBIT"







Pero lo que llamará la atención de los espectadores es la nueva imagen de Lola Bunny, que estrenará un aspecto menos sexualizado en la película.







"Lola Bunny estaba muy sexualizada, como una Betty Boop combinada con Jessica Rabbit", explicó el director a la prensa cuando presentó el cambio el pasado marzo.







Según Lee, mientras el resto de dibujos tenía un aspecto infantil, los atributos y la vestimenta de Lola Bunny -sensiblemente más corta- destacaban sus características sexuales.







"No imaginé que la gente estaría tan enojada por un conejito que no tiene tetas", sostuvo sobre la controversia que ha generado el cambio en redes sociales.







CAMEOS DE HARRY POTTER, WONDER WOMAN, SUPERMAN...







Warner Bros. ha aprovechado el regreso de los Looney Tunes, sus personajes más populares desde 1930, para inundar la nueva "Space Jam" de referencias.







Entre el público del partido se cuelan los protagonistas de "A Clockwork Orange"; la abuela de Piolín posee los mismos atributos que los personajes de "The Matrix" y entre los cameos más reconocibles figuran Harry Potter, Wonder Woman, Superman, Batman e incluso King Kong.







"Teníamos todos los personajes del estudio disponibles", aseguró el director.







Y es que hasta los seguidores de "Game of Thrones" encontrarán referencias a la serie.