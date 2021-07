Críticas del jugador inglés Tyrone Mings a ministra por respuesta al racismo

Cotilleo Deportivo

Martes 13| 6:18 am





El jugador Tyrone Mings acusó a la ministra británica de Interior, Priti Patel, de fingir estar disgustada por los insultos racistas que sufrieron algunos integrantes del equipo inglés, después de que ella criticase el gesto de arrodillarse antes de un partido como señal antirracista.



Tras la derrota de Inglaterra por penaltis en la final del domingo de la Eurocopa frente a Italia, Marcus Rashford, Bukayo Saka y Jadon Sancho fueron blanco de los insultos racistas en las redes sociales por fallar en la tanda de penaltis.



La titular de Interior dijo sentir "repugnancia" por esos insultos, pero en el pasado calificó de "político" el gesto que hacen los jugadores de arrodillarse antes de un partido y que la selección de Inglaterra mantuvo durante la Eurocopa.



"No puedes avivar el fuego al comienzo del torneo etiquetando nuestro mensaje contra el racismo como 'Política de gestos' y luego pretender estar disgustada cuando sucede exactamente eso por lo que estamos haciendo campaña", tuiteó anoche Mings.



En tanto, Rashford pidió disculpas en su cuenta de Twitter por fallar el penalti en la final frente a Italia, pero añadió: "Nunca me disculparé por quien soy o de donde vengo".



Un mural con el rostro de Rashford en su localidad de Withington, en el norte de Inglaterra, fue desfigurado tras el partido del domingo, aunque ayer la gente lo cubrió con mensajes de respaldo.



El capitán de Inglaterra, Harry Kane, señaló el lunes que Rashford, Saka y Sancho "se merecen apoyo y no el vil abuso racista". / EFE