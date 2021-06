Los clubes españoles aumentan su deuda neta en 746 millones por la pandemia

Cotilleo Deportivo

Lunes 21| 8:21 am





Los clubes del fútbol profesional español han aumentado su deuda neta en 746 millones de euros -la mitad de ellos correspondientes al Barcelona, según el presidente de LaLiga Javier Tebas- por el impacto de la pandemia, que ha restado 1.999 millones de ingresos en dos temporadas, 1.019 en impacto neto.



Este incremento del endeudamiento, provocado por el descenso de ingresos y el mantenimiento de inversiones en jugadores e infraestructuras aun habiendo reducido salarios, provoca que la deuda financiera neta total de los clubes de LaLiga sea de 1.705 millones de euros a finales de la temporada 2019-20, según el Informe Económico-Financiero que ha presentado la organización.



"De esos 700 millones, el Barcelona es la mitad", ha reconocido el presidente de la asociación de clubes, Javier Tebas, que ha señalado que "otros clubes han hecho más esfuerzos para reducir deudas" y ha resaltado el "esfuerzo encomiable" del Real Madrid "igual que el Atlético y el resto".



Los clubes de fútbol profesional dejaron de ingresar entre la temporada 2019-20 y la recién terminada 2020-21 unos 1.999 millones de euros por el impacto de la pandemia, una cifra que une los 278 millones de euros de merma a los ingresos de la campaña anterior y la previsión de 1.721 millones en la 2020-21 de la consultora PriceWaterhouseCoopers. El golpe neto se reduce a 1.019 millones en los dos cursos, por la financiación conseguida por los clubes.



En la temporada anterior 2019-20, ya con cifras reales de las cuentas cerradas por los clubes, el impacto de la pandemia fue de 278 millones de euros, ya que se ingresaron 5.043 millones de euros en total frente a los 5.321 millones de euros que, según LaLiga, habrían obtenido si no se hubiera producido la pandemia.



Aun así, ese dato es superior a los ingresos de la campaña 2018-19, la última antes del impacto de la pandemia, cuando los clubes de Primera y Segunda generaron 4.869 millones de euros; y el resultado neto de la temporada 2019-20, covid-19 incluido, es positivo: los clubes ganaron 77 millones de euros en conjunto, que hubieran sido 244 millones sin la situación sanitaria.



"En la temporada 2019-20 superamos por primera vez los 5.000 millones de euros de ingresos, que hubieran sido 5.321 si hubiéramos tenido público. Eso supone que hemos crecido un 3,6% respecto a la temporada anterior, y respecto a la 2014-15 hemos crecido un 12% cada año. El Ibex en este mismo periodo ha perdido un 1,2%", ha valorado José Guerra.



Según los datos ofrecidos por la organización de clubes profesionales españoles, estos 5.045 millones de ingresos en la 2019-20, aunque en términos absolutos están por detrás de los que obtiene el fútbol inglés (7.224 millones de euros entre la Premier League y la Championship), medidos en relación a la población suponen unos ingresos de 107 euros per cápita en el fútbol español, frente a los 86 euros por habitante de los equipos ingleses.



"Somos los primeros entre las cinco ligas europeas per cápita y los segundos en ingresos absolutos", ha destacado Guerra, que también ha resaltado que en la 2019-20 fueron la única de las cinco grandes ligas europeas con resultado positivo: 77 millones, frente a los 213 millones de pérdidas de la Bundesliga alemana o los casi 1.000 que calculan ha perdido el fútbol inglés.









EN 2020-21 LALIGA TENDRÁ PÉRDIDAS "CON SEGURIDAD"



No obstante, para la temporada 2020-21 LaLiga estima una reducción de los ingresos drástica, de 1.721 millones, lo que hará caer los ingresos hasta los 3.545 millones. La merma es de 683 millones de euros en ingresos en día de partido (entradas y abonos) al haberse disputado a puerta cerrada salvo en las últimas jornadas, 180 millones menos en ingresos comerciales y 58 menos por televisión. También se reducen en 491 millones los ingresos por traspasos.



"En la 2020-21 tendremos pérdidas con seguridad. Han estado cerrados los estadios toda la temporada", ha reconocido José Guerra, que ha explicado que los clubes "tardarán algunos años en absorber" el impacto de la pandemia, pero aun así ha considerado que "a medio plazo" van a "salir muy reforzados".



"Si en la 2019-20 hemos tenido 77 millones positivos estando tres meses cerrados, hay que hacer la regla de tres y teniendo en cuenta que va a haber una contracción importantísima de los ingresos por la venta de jugadores. Estaremos entre los 600 y 700 millones, ese será el importe que tengamos, y sobre todo en un club, no nos olvidemos", ha añadido Javier Tebas. EFE