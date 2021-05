Madrid desplegará 130 agentes para evitar aglomeraciones en Cibeles y Neptuno

Cotilleo Deportivo

Jueves 20| 8:31 am





El Ayuntamiento de Madrid desplegará en la tarde y noche del sábado un dispositivo de 130 agentes de Policía Municipal para evitar aglomeraciones en el entorno de las plazas donde celebran sus triunfos el Atlético de Madrid (Neptuno) y el Real Madrid (Cibeles), que se juegan ese día el título de Liga.



En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este jueves, la portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha explicado que se intentará mantener la circulación del tráfico y se limitará el aforo en los alrededores de las fuentes si fuera necesario.



El llamamiento que prevalece, ha insistido, es que los aficionados "celebren prioritariamente en los domicilios", y ha rogado "que no se acuda de manera masiva a esas fuentes".



En caso de que no se respete esta petición, el Ayuntamiento está "preparado" para que "se controle el aforo y en ningún caso se aglomere más gente de la que las medidas de seguridad nos recomiendan".



Las fuentes serán valladas y desde las 19 horas del sábado se dispondrán en sus alrededores "distintos filtros" con vallas y contenedores para controlar el acceso, y se pondrá especial énfasis en vigilar la venta ambulante y el consumo de alcohol en la vía pública.



El dispositivo contará con drones y también estará pendiente de las celebraciones que puedan darse en el estadio Wanda Metropolitano (aunque el Atlético juega en Valladolid en la tarde del sábado) y en la ciudad deportiva de Valdebebas, donde el Real Madrid disputará su encuentro contra el Villarreal.



Sanz ha recordado, asimismo, que "los clubes ya han transmitido que no van a acudir a esas fuentes".



A los efectivos desplegados por la Policía Municipal habrá que sumar los que despliegue el cuerpo de Policía Nacional, según apunta el Consistorio en una nota de prensa. / EFE