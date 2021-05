Croacia emite orden de búsqueda y captura contra extécnico del Dinamo

Cotilleo Deportivo

Zoran Mamic, ex técnico y director deportivo del club de fútbol Dinamo, es buscado mediante orden internacional de captura, emitida este miércoles, ya que está prófugo de la Justicia después de haber sido condenado por fraude a 4 años y 8 meses de prisión, informó la agencia local Hina.



El ministerio del Interior croata explicó que Mamic no acudió al centro penitenciario donde debe cumplir su pena. El plazo que tenía para hacerlo venció en la medianoche del lunes pasado.



El Tribunal Supremo confirmó en marzo pasado, en segunda instancia, la sentencia que halló culpable a Mamic, así como a su hermano, el ex director del Dinamo Zdravko Mamic, y a otras dos personas, de haber malversado fondos del club al sacar ilegalmente 15,3 millones de euros de sus arcas.



Las malversaciones fueron presuntamente realizadas también mediante traspasos de jugadores, como el de Luka Modric al Tottenham inglés en 2008 o de Mateo Kovacic al Inter de Milán en 2013.



Los hermanos Mamic tienen doble ciudadanía croata y bosnia. Ambos se encuentran en la vecina Bosnia-Herzegovina, a la que Zdravko Mamic ya había huido en 2018 tras la sentencia en primera instancia, que lo condenó a seis años y según la sentencia confirmada, ha sido condenado a seis años y medio de prisión.



En 2019, un tribunal de Bosnia-Herzegovina rechazó extraditarlo a Croacia.



El portavoz del Tribunal regional de Zagreb, Kresimir Devcic, declaró hoy a la prensa que espera que Zoran Mamic sea detenido por las autoridades bosnias para que la Justicia decida luego sobre su extradición. / EFE