Gobierno de Buenos Aires pone en duda la presencia de público en Copa América

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, puso este martes en duda la presencia de público en la Copa América, que se celebrará entre el 13 de junio y el 10 de julio en Argentina y Colombia, debido a la segunda ola de la pandemia de coronavirus



"La ciudad y buena parte del país con conglomerados urbanos no está en condiciones de organizar espectáculos con público masivo", afirmó Quirós en rueda de prensa, en la que agregó que "a día de hoy en cuanto al público al menos no se avizora con claridad".



La celebración del torneo viene siendo de objeto de debate en las últimas semanas debido a la situación sanitaria de los países anfitriones, y en el caso de Argentina, donde el número de contagios y fallecimientos alcanzó máximos en el último mes, el presidente Alberto Fernández llamó a la cautela y al cuidado.



"Yo no quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, pero quiero que seamos muy sensatos, muy cuidadosos. Tenemos un tiempo por adelante para analizar y ver cómo evolucionan las cosas, ver cómo podemos dominar el problema”, afirmó el mandatario el pasado 15 de abril.



En la rueda de prensa de hoy, Quirós resaltó que "los casos en la ciudad están bajando de una manera apropiada, aunque a una velocidad que aún hay que acelerar".



"Con la intensificación de testeos hemos logrado bajar la positividad de la Ciudad, estamos entre 15% y 20% de positividad, si sigue descendiendo significa que estamos testeando bien y se pueden buscar los contactos estrechos de los positivos, se los aísla y se corta la cadena de contagios", dijo.



Sobre la campaña de vacunación, destacó que en la capital "con la primera dosis 693.811 personas fueron vacunadas”, y afirmó que está programada la llegada de más dosis en los próximos días.



"“Estamos recibiendo entre hoy y mañana más dosis de vacunas y un nuevo embarque que estará llegando mañana o pasado, eso es importante para mantener la continuidad de la campaña de vacunación”, concluyó. / EFE