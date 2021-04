LeBron James elimina tuit sobre tiroteo policial y explica el motivo

Cotilleo Deportivo

El alero estrella de los Lakers de Los Ángeles LeBron James volvió ser protagonista fuera del campo tras haber publicado y borrado un tuit en respuesta al fatal tiroteo policial que este martes le costó la vida a la adolescente Ma'Khia Bryant, una niña de 16 años de Columbus (Ohio).



James explicó la tarde de este miércoles en una serie de tuits por qué eliminó el relacionado con el incidente del día anterior.



El trino de James, que fue eliminado antes que diese las explicaciones, mostraba una foto del agente de policía blanco Nicholas Reardon, con una leyenda que lo acompaña, "USTED ES EL PRÓXIMO # RESPONSABILIDAD" junto con un emoji de reloj de arena.



Tras la eliminación del mensaje, y después de ofrecer explicaciones, el también campeón olímpico con Estados Unidos en Pekín 2008 y Londres 2012 dijo que estaba "cansado de ver gente negra asesinada por la policía. Quité el tuit porque se usa para generar más odio. No se trata de un solo oficial, se trata de todo el sistema y siempre usan nuestras palabras para crear más racismo. Estoy tan desesperado por más RESPONSABILIDAD".



Completó sus explicaciones con un segundo tuit en el que señaló que "El ENOJO no hace bien a nadie y eso me incluye a mí! ¡Sin embargo, recopilar todos los hechos y educar sí lo hace! Mi ira todavía está aquí por lo que pasó con esa pequeña niña. ¡Mi más sentido pésame por su familia y que prevalezca la justicia!".



Las imágenes de la cámara corporal publicadas por la División de Policía de Columbus mostraron al agente Reardon saliendo de su automóvil en una casa donde se había enviado a la policía después de que alguien llamó al 911, diciendo que estaban siendo amenazados físicamente.



Mientras el agente se dirige hacia un grupo de personas en el camino de entrada y se puede ver a Ma'Khia Bryant blandiendo un cuchillo de forma agresiva hacia otra niña o mujer, que cae hacia atrás.



Reardon grita varias veces para que se agache. Bryant luego carga contra a otra niña o mujer, que está inmovilizada contra un automóvil.



Desde unos metros de distancia, con personas a cada lado, Reardon dispara cuatro veces y Bryant se desploma en el suelo y el cuchillo cae a la acera junto a ella.



Bryant fue llevada a un hospital, donde fue declarada muerta, dijo la policía, sin que se informara de más personas heridas.



James es nativo de Akron (Ohio), unos 360 kilómetros al noreste de Columbus, la capital del estado.



El tiroteo de Bryant ocurrió poco después de que un jurado en Mineápolis encontrara al agente de policía blanco Derek Chauvin culpable de dos cargos de asesinato y un cargo de homicidio por la muerte del ciudadano negro George Floyd, ocurrida en mayo del 2020, a las afueras de una tienda de comestibles, donde presentó un billete de 20 dólares falso.



James respondió al veredicto de Chauvin con una sola palabra: "Responsabilidad".



Mientras, el compañero de James con los Lakers, el pívot Anthony Davis, dijo que dentro del equipo todavía no se había discutido el resultado del juicio contra Chauvin, pero como el resto de los profesionales de la NBA que ya se han manifestado destacó que le daba todo el apoyo a la familia, a la vez que consideraba que se había dado un primer paso en favor de la justicia. EFE