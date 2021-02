Vélez Sarsfield aparta del equipo a dos jugadores imputados por abuso sexual

Cotilleo Deportivo

El equipo argentino Vélez Sarsfield decidió "separar temporalmente" a los futbolistas Miguel Brizuela y Thiago Almada, una de las principales promesas del fútbol nacional, tras conocerse su imputación por presunto abuso sexual.



La imputación fue notificada por la Unidad Funcional de Instrucción, especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial de San Isidro, tras lo que el club decidió activar "el protocolo de acción institucional".



"Se ha determinado separar temporalmente a ambos profesionales del primer equipo hasta que se resuelvan sus situaciones judiciales. Los futbolistas contarán con el acompañamiento del Departamento de Psicología de la Institución. El Club se pone a disposición de la victima y la justicia", destaca el comunicado emitido por el club.



El pasado 4 de diciembre una mujer denunció haber sido abusada sexualmente por un hombre en una fiesta clandestina en la que había cuatro jugadores de Vélez: Miguel Brizuela, Ricardo Centurión, Juan Martin Lucero y Thiago Almada, según afirmó el club.



Tras conocerse la noticia, el cuadro porteño aseguró que los cuatro futbolistas colaborarían como testigos, y finalmente dos de ellos terminaron siendo imputados.



La fiesta clandestina se realizó en medio de las medidas para evitar la propagación del coronavirus.



La mujer denunció que el abuso ocurrió en una de las habitaciones de una casa en la provincia de Buenos Aires.



La abogada de la mujer, Raquel Hermida Leyenda, aseguró poco después de la denuncia al canal Todo Noticias que su defendida estaba "en shock" y "muy nerviosa".



"No pudimos vernos, conocí su voz llorando. Su nombre salió en todos lados y está mal, se sintió revictimizada. No está en condiciones para hablar. Pide el tiempo necesario para poder hacerlo", indicó.



"Como experta en la materia, en principio no deberían tomarle declaración testimonial a ningún jugador de fútbol porque eso sería deslindarlos. Hay que esperar las pericias, hay que esperar que el proceso continúe y después citarlos como testigos", precisó. EFE