Superliga Europea ofrecería 350 millones de euros a los 15 equipos fundadores

Una posible Superliga Europea contaría con 15 equipos fundadores, entre ellos tres clubes españoles, a los que se les habría ofrecido hasta 350 millones de euros a cada uno para unirse a la competición, según un borrador desvelado este jueves por el diario británico "The Times".



El documento de 18 páginas desvela que ese hipotético torneo contaría con cinco clubes adicionales que se clasificarían cada año, además de los 15 permanentes. Todos ellos quedarían divididos en dos grupos de diez y jugarían "entre 18 y 23 partidos europeos" por temporada.



El reparto por países no se desglosó como tal en el borrador de la Superliga, pero se prevé que tenga en cuenta "el interés del mercado televisivo global", por lo que daría cabida a los "seis grandes" de Inglaterra, junto a tres clubes de España e Italia, dos de Alemania y uno de Francia.



Tampoco se ha hecho público por el momento el nombre de los posibles socios permanentes de esta elitista liga, pero una fuente aseguró a "The Times" que tanto Manchester United, como Liverpool, Real Madrid y AC Milan "han estado involucrados en los planes" de creación de una Superliga que sustituya a la Champions League de la UEFA.



El dossier también indica que el banco de inversión JP Morgan Chase "está en conversaciones" para financiar este proyecto, en el que cada club contaría con una "subvención infraestructural" de 3.500 millones de euros para invertir, en "estadios, instalaciones de entrenamiento o para reemplazar los ingresos perdidos" por la covid-19.



Este fondo inicial, según indicó el diario británico, "se basa en los ingresos proyectados que recibiría por derechos de transmisión y patrocinio", que calificó de "enormes" en comparación con otros clubes en Europa.



Un 32,5 % del bote se repartiría "equitativamente" entre los 15 clubes fundadores y otro 32,5 % entre todos los 20 participantes de la Superliga, incluidos los cinco clasificados anuales.



Un 20 % sería "dinero por mérito", distribuido según el lugar en el que los clubes terminen la competición, tal y como hace la Premier League; mientras que el 15 % restante sería una "participación comercial".



La aparición de este documento hizo saltar las alarmas de las autoridades del fútbol europeo, entre ellos, el presidente de las Ligas Europeas, Lars-Christer Olsson, que aseguró a "The Times" que es una "amenaza significativa" ya que "conduciría a una Superliga europea cerrada para un número limitado de clubes" como en Norteamérica.



También FIFA, UEFA y las otras cinco confederaciones continentales movieron ficha con una dura declaración conjunta en la que se advirtió que esta Superliga no sería "reconocida" y que "cualquier jugador involucrado" en ella "no podrá participar en ninguna competición organizada por la FIFA o su respectiva confederación.



El comunicado también se publicó tras la reunión mantenida esta semana entre el presidente de la Asociación de Clubes Europeos y de la Juventus, Andrea Agnelli, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que se indica ya explicó a la FIFA en 2019 sus planes de crear una Superliga Europea y parece seguir adelante con la idea. EFE