Caracas Visual no se hará en 2020 por la pandemia

Nota de Prensa.-

El mundo está viviendo cambios abismales, cancelaciones de eventos, replanteamientos de agendas y una adaptación a la nueva normalidad. El último trimestre del año siempre fue el momento ideal en los últimos dos años para realizar el evento más trascendental del diseño y la creatividad en nuestro país, Caracas Diseña, un congreso que agrupa a expertos en el área para inspirar, enseñar y motivar a la generación de relevo.

Debido a todo lo que ocurre con la pandemia, en 2020 se ha decidido no realizarlo y redoblar esfuerzos para el 2021, esto lo comentó su fundador y director, el reconocido diseñador Isaac Hidalgo quien pudo resumir los grandes logros de este evento y de su trayectoria.

¿Habrá Caracas Visual 2020?

Desde que nació Caracas Visual se ha visualizado como un evento anual y en sus primeros dos años lo fue. Sin embargo, considerando que es un evento donde además de aprender, queremos experimentar la cercanía del gremio en una reunión creativa tan especial como esta, no creemos posible que se pueda llevar a cabo este año pero esperamos con ansias realizarlo el año que viene. Así que 2021 será una reivindicación por lo que nos perdimos en 2020 y tendremos que trabajar el doble para una edición por partida doble.



¿Sería digital? ¿que ponentes tienes en mente?

La edición 2021 será presencial. A pesar de que entendemos que es completamente viable realizarlo online, queremos mantener la esencia de los congresos tradicionales donde puedes ver en vivo a los ponentes, acercarte a ellos, hacerles preguntas, crear contactos, etc. Los ponentes para el año que viene no los podemos revelar ya que dependen mucho de las agendas que tenga cada uno y sería irresponsable de nuestra parte anunciar alguien que luego no pueda presentarse.



¿Cómo visualizas tu la industria en la que te desempeñas post covid?

El diseño visual hace años es digital, así que no sufrirá impacto en cuanto a entregas o presentaciones digitales de un proyecto, ya que así se vienen haciendo hace tiempo. Más bien creo que habrá más diseñadores que nunca, vendiendo su trabajo, porque así como ahora hay muchos que trabajan sin necesidad de viajar, implicando esto un nuevo "hábito" en sus labores teniendo que acostumbrarse a lo digital, de igual manera los diseñadores tendrán menos reuniones físicas, pero se podrán desempeñar sin ningún problema a través de internet y los que no se había animado a diseñar, ahora lo harán porque tal vez estaban en un trabajo que apreciaban tanto como el diseño, así que ésta más bien puede ser la oportunidad para volver a su amada carrera.

¿Qué logros contados en números tiene Caracas Visual? ¿Cuántos participantes y ponentes desglosados en cada edición?

Caracas Visual 2018 y 2019 llenaron satisfactoriamente el Centro Cultural Chacao como ningún otro congreso de diseño lo había hecho, ya que cualquier otro evento de diseño anterior nunca tuvo un aforo similar, contando con más de 526 participantes que fueron a disfrutar de más de 40 ponentes reconocidos en ambas ediciones. Tuvimos asistentes que vinieron desde Bogotá para el evento así como de más de 20 ciudades del país y en cuanto a ponentes, muchos de ellos viven en Caracas, pero muchos otros fueron a Venezuela exclusivamente para el evento en la edición de 2019 como lo son Alejandro Tremola, Karla Venturelli, Carlos Mayz (todos residentes de Miami) y el maestro Gustavo Aguado, líder de la Superbanda de Venezuela GUACO quien también reside en Miami.

¿Has pensado migrar el evento quizás a una plataforma o con miras a la internacionalización?

Sí lo hemos pensado. Desde que se lanzó el evento, cientos de seguidores de otros países nos han escrito pidiendo que se organicen ediciones del mismo evento en ciudades como Santiago de Chile, Buenos Aires, Barcelona, Madrid y Miami. Considerando que Caracas Visual es un evento nuevo, queremos primero madurar la idea al menos con una tercera edición en Venezuela antes de dar el paso para realizarlo internacionalmente, pero si está en nuestros planes hacerlo.