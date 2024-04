¡Como el padre! Así fue el golazo de Thiago Messi con el Inter Miami que se hizo viral (+Video)

El hijo mayor de Lionel Messi, Thiago, se hizo viral en las redes sociales en las últimas horas, luego de que protagonizara un verdadero golazo defendiendo los colores del Inter Miami en sus categorías inferiores. El Sub-13 del combinado rosa de la Major League Soccer (MLS) se encontraba disputando la gran final de la “Copa de Pascua”, en el que Thiago fue protagonista.

Asimismo, a pesar de formar parte de la categoría Sub-12 en la Florida Academy League (a diferencia de la Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 17 que lo harán en la liga MLS Next), Thiago fue incluido en la división Sub-13 de las “Garzas” para decir presente en la Easter International Cup, torneo amistoso organizado por los Rayados de Monterrey para niños y niñas que van desde los 10 a los 19 años.

El torneo se llevó a cabo en Kissimmee (Orlando, Florida), en el que el conjunto de Fort Lauderdale compitió contra chicos del Atlanta United FC, Cincinnati United, la academia de la Juventus en Miami, Orlando City o Sporting Kansas City. Los Rayados Sub-13 levantaron el trofeo de campeones del Súper Grupo de la categoría Sub-14, luego de vencer 3-2 al Atlanta United.

Números de Thiago Messi con el Inter Miami

Antes de su llegada a los Estados Unidos, el ocho veces ganador del Balón de Oro admitió ante los medios de comunicación el poco interés que tenía Thiago con el fútbol. “No soy de comprarle pelotas. A Thiago no le gusta mucho el fútbol. En el club ahora armaron algo para los chiquitos, vamos a ver si se engancha”, mencionó “Leo”.

Sin embargo, desde su arribo al conjunto de la MLS, Thiago Messi ha formado parte de las inferiores del Inter Miami, dejando unos números a la altura de su padre. En 23 partidos disputados en todas las competiciones, Thiago ha anotado un total de 26 goles y ha repartido 14 asistencias. Además, es el campeón de la Open Cup y la Copa de Pascua.