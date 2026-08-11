Total indignación por ausencia de Venezuela en la Serie del Caribe Kids

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Nelson Contreras Suárez | @nelsoncon2020

Luego de varios meses de entrenamientos, de esfuerzo supremo por representar a Venezuela en la Serie del Caribe de Béisbol Kids, los chamos criollos quedaron fuera de la tercera edición de esta competencia, por cuanto las autoridades migratorias mexicanas presentaron todo tipo de barreras para impedir el viaje a esta competencia en la que eran considerados los grandes favoritos.

Sin embargo, Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deporte, ya comenzó a transmitir en señal abierta el certamen a disputarse hasta el venidero domingo 16 del corriente mes con la participación de República Dominicana, Panamá, Puerto Rico y dos equipos de México, donde se realizará la justa en la ciudad de Nayarit.

Una gran humillación

La tajante decisión de dejar fuera a los chicos venezolanos ha causado una total indignación entre los niños de la selección Sub 12 (hasta 12 años), así como a sus padres, técnicos, directivos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y de la Confederación del Caribe (CBPC) todavía no se explican por qué se les dio semejante bofetada a estos muchachitos, muchos de los cuales sueñan con llegar muy lejos en el béisbol.

De acuerdo a los reportes conocidos se presentaron problemas imprevistos de documentación migratoria y visado que impidieron el abordaje y traslado de la delegación infantil a territorio mexicano.

Se conoció, que la LVBP y la CBPC aclararon que se hicieron gestiones exhaustivas hasta el último minuto, no obstante, nada resultó, no hubo manera de lograr el viaje.

Varados en el aeropuerto

Cuatro días estuvieron los peloteritos venezolanos en un aeropuerto de la ciudad de Bogotá a la espera de que las autoridades migratorias de México concedieran las respectivas visas y cuando al fin se logró ese requisito, la alegría de los chicos fue total.

Sin embargo, a última hora llegó una contraorden al terminal aéreo de la capital colombiana en la que exigían otro permiso.

Todos los integrantes de la delegación quedaron sorprendidos: llamadas telefónicas, correos electrónicos, pero nada: las autoridades mexicanas en forma inaudita dejaban fuera a la novena venezolana que perdió la gran oportunidad de mostrar sus adelantos y en los niños la frustración por no poder defender los colores del país en un evento tan importante.

Equipo completo

La delegación criolla, integrada por 18 peloteros y el cuerpo técnico, fue desembarcada a pocos minutos del despegue el avión debido a la exigencia de una carta de ingreso por parte de los organismos migratorios correspondientes, algo totalmente inaudito.

No se logró conseguir el documento solicitado dentro del margen operativo y ello obligó a suspender la participación.

Sin respuestas

El equipo de Meridiano trató ayer de conocer la posición de la Cancillería en este caso, pero no dieron respuestas de ningún tipo. Se espera que hoy se pronuncien.

Finalmente, anoche el mánager del conjunto nacional, Ernesto Telles, informó que los chamos continuaban varados en la capital colombiana y que seguramente regresarán hoy a Venezuela.