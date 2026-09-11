Murió a los 86 años Isao Harimoto, el “Máquina de Hits” que sobrevivió a la bomba de Hiroshima

La leyenda del béisbol japonés Isao Harimoto falleció a los 86 años, según informaron este jueves medios locales. Su historia estuvo marcada tanto por su extraordinaria carrera deportiva como por haber sobrevivido a la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima en agosto de 1945.

Nacido en Japón, hijo de padres coreanos, Harimoto se convirtió con el paso de los años en una de las figuras más importantes del béisbol profesional de su país, superando la barrera de los 3,000 hits y siete títulos de bateo entre sus logros más importantes en el diamante.

Su vínculo con el béisbol comenzó de una manera poco convencional. Cuando tenía apenas cuatro años sufrió un accidente que le provocó graves quemaduras y limitó la movilidad de su mano derecha, por lo que aprendió a batear como zurdo. Un año después, sobrevivió al bombardeo atómico de Hiroshima gracias a la acción de su madre, quien se colocó delante de él y de su hermana para protegerlos de la explosión.

Leyenda del béisbol japonés

En el terreno de juego, el nipón construyó una carrera histórica durante 23 temporadas profesionales. Jugó para diferentes equipos de Japón, entre ellos los poderosos Yomiuri Giants, y acumuló 3.085 hits, una cifra que permanece como récord del béisbol profesional japonés. Su capacidad ofensiva le permitió ganarse el apodo de “Máquina de Hits”, convirtiéndose en uno de los bateadores más destacados de su generación.

Harimoto se retiró en 1981 y posteriormente continuó ligado al deporte como comentarista de televisión. Su trayectoria fue reconocida en 1990, cuando ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Japonés. Más allá de sus impresionantes números, su vida representa una historia de superación y resistencia, desde haber sobrevivido a uno de los episodios más devastadores de la historia hasta convertirse en una leyenda del deporte japonés.