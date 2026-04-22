José Quijada hace historia en la Liga Japonesa de Beisbol Profesional

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El lanzador venezolano José Quijada ha comenzado su etapa en el béisbol japonés de manera simplemente espectacular. En sus primeras apariciones dentro de la Nippon Professional Baseball (NPB), el relevista zurdo ha conseguido una marca perfecta que ya lo coloca en los libros de historia del torneo.

El pelotero de 30 años tiene nueve salvados en nueve oportunidades, por lo que no solo ha demostrado una efectividad impecable, sino también una sangre fría notable en situaciones de alta presión. Su rendimiento ha sido clave para la organización de los Golondrinas de Yakult, consolidándolo rápidamente como una pieza confiable en el bullpen.

José Quijada – Japón

El impacto del lanzador ha sido inmediato. Su racha de nueve rescates consecutivos representa un nuevo récord para un debutante en la liga japonesa, superando la marca anterior de siete salvados establecida en 2022 por Taisei Ota. Este logro no solo resalta su talento, sino también su rápida adaptación a un entorno competitivo y exigente.

Además, su éxito temprano refleja el creciente impacto de los jugadores latinoamericanos en la NPB, una liga que continúa ganando reconocimiento global por su nivel y disciplina. En este contexto, Quijada se posiciona como uno de los nombres a seguir durante la temporada.

Finalmente, a medida que avanza la campaña, el desafío será mantener este nivel de excelencia. Sin embargo, su arranque deja claro que tiene las herramientas necesarias para lograrlo y que puede convertirse en los latinos más importantes en la pelota japonesa.