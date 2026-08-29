NPB: José Ruíz brilla en Japón como pieza clave del relevo del Yokohama DeNA BayStars

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El relevista venezolano José Ruíz encontró en el Lejano Oriente el escenario perfecto para relanzar su carrera profesional. Tras cerrar un ciclo de altibajos en el sistema de Grandes Ligas, el lanzador derecho se ha consolidado como un auténtico pilar dentro del bullpen de los Yokohama DeNA BayStars.

Dominio en el béisbol nipón

Desde su llegada a la Liga Central de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB), el criollo ha demostrado una rápida y efectiva adaptación. Ruíz firmó su contrato con la novena asiática en diciembre de 2025, buscando la estabilidad que no logró conseguir en el mercado estadounidense.

Su impacto en el relevo ha sido inmediato y consistente durante toda la actual campaña. En 40 encuentros disputados, el serpentinero exhibe una sólida efectividad de 3.19, acumulando 27 ponches en 36.2 entradas de labor que confirman su enorme valía para el mánager.

El adiós a las Grandes Ligas

Esta exitosa pasantía por Japón marca un nuevo y refrescante capítulo tras nueve años de servicio intermitente en Las Mayores. Durante ese prolongado período, el derecho experimentó constantes idas y venidas entre la Gran Carpa y las Ligas Menores.

A lo largo de su trayectoria en la MLB, Ruíz fungió casi exclusivamente como relevista. Acumuló 282 apariciones en el montículo (con apenas dos aperturas), dejando un balance de 11 victorias por 9 derrotas y un juego salvado.

Experiencia valiosa para Venezuela

En sus 286.2 innings lanzados en el mejor béisbol del mundo, el diestro permitió 147 carreras limpias, registrando una efectividad vitalicia de 4.62 y un WHIP de 1.49. Toda esta madurez adquirida frente a los mejores bateadores ahora le rinde frutos en los diamantes asiáticos.

Este dulce momento deportivo en Japón también genera grandes expectativas de cara al invierno en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Ruíz pertenece a los Navegantes del Magallanes, equipo que sin duda celebrará el excelente nivel que mantiene su brazo.