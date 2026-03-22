CLASICO MUNDIAL DE BEISBOL

Clásico Mundial: Este reconocido entrenador de caballos le deja este mensaje a Venezuela

El título de los jugadores nacionales sigue dando de que hablar

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Meridiano

Domingo, 22 de marzo de 2026 a las 03:13 pm
Clásico Mundial: Este reconocido entrenador de caballos le deja este mensaje a Venezuela
FOTO: CORTESÍA
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Ya han pasado más de cuatro días desde que Venezuela se coronó en el Clásico Mundial de Beisbol, sin embargo, la emoción no se reduce en ninguno de los ámbitos y en esta ocasión, quien envió un caluroso mensaje a los peloteros criollos, fue el histórico entrenador de caballos Juan Carlos Ávila.

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Víctor Martínez, parte del cuerpo técnico de la selección nacional, asistió al Circulo de ganadores del Tampa Bay Downs, para apoyar a su potro, Tallmar, según las imágenes compartidas por Pascual Artiles.

Juan Carlos Ávila felicita a los campeones del mundo:

Justamente, Tallmar es entrenado por el venezolano Ávila y fue el ganador de la octava competencia de la jornada de este sábado y luego que finalizaron todas las carreras se reunió con Martínez, quien le prestó su medalla de campeón y le envió un mensaje a los jugadores venezolanos.

"Gracias por ese gran regalo que nos dieron a todos los Venezolanos. No me imagino cómo se sentirán los protagonistas al colgarsela, porque yo acá jodiendo y prestada siento que es mía", compartió el histórico entrenador a través de su cuenta oficial de X.

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