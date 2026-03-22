Clásico Mundial: Este reconocido entrenador de caballos le deja este mensaje a Venezuela

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Ya han pasado más de cuatro días desde que Venezuela se coronó en el Clásico Mundial de Beisbol, sin embargo, la emoción no se reduce en ninguno de los ámbitos y en esta ocasión, quien envió un caluroso mensaje a los peloteros criollos, fue el histórico entrenador de caballos Juan Carlos Ávila.

Víctor Martínez, parte del cuerpo técnico de la selección nacional, asistió al Circulo de ganadores del Tampa Bay Downs, para apoyar a su potro, Tallmar, según las imágenes compartidas por Pascual Artiles.

Juan Carlos Ávila felicita a los campeones del mundo:

Justamente, Tallmar es entrenado por el venezolano Ávila y fue el ganador de la octava competencia de la jornada de este sábado y luego que finalizaron todas las carreras se reunió con Martínez, quien le prestó su medalla de campeón y le envió un mensaje a los jugadores venezolanos.

"Gracias por ese gran regalo que nos dieron a todos los Venezolanos. No me imagino cómo se sentirán los protagonistas al colgarsela, porque yo acá jodiendo y prestada siento que es mía", compartió el histórico entrenador a través de su cuenta oficial de X.