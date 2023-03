Estos fueron los resultados de la jornada del 9 de marzo en el Clásico Mundial de Beisbol

El segundo día del Clásico Mundial de Beisbol arrancó por todo lo alto, con una serie de encuentros emocionantes, que poco a poco van aclarando el panorama sobre los posibles clasificados, especialmente en el Grupo A del torneo.

En primera instancia tuvimos dos encuentros que iniciaron el 8 de marzo en la noche, y que culminaron en la madrugada del 9 de marzo. En primera instancia, Australia dio la sorpresa en Japón, al derrotar por marcador de 8-7 a la siempre competitiva selección de Corea del Sur.

Además, Países Bajos sumó su segunda victoria del torneo, al vencer por marcador de 3-1 a su similar de Panamá, en otro partido que culminó en la madrugada del 9 de marzo.

En la tanda de partidos matutinos, Japón debutó por todo lo alto, al apalear a la selección de China por marcador de 8-1, con una espectacular actuación de Shohei Ohtani. En el otro encuentro de la mañana, Cuba cayó derrotada ante la selección de Italia en extrainnings, por marcador de 6-3.

