Renato Núñez encendido establece marca de jonrones con Caciques

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Después de igualar la marca como máximo jonronero en una misma temporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Renato Núñez se ha mantenido en Venezuela dando de qué hablar a punta de cuadrangulares, trasladando ese poderío en la Liga Mayor (LMBP).

Luego de una brillante actuación en la LVBP 2024-2025, campaña en la que conectó 21 cuadrangulares, el toletero criollo regresó a Caciques de Distrito con la misión de seguir marcando diferencia con su bate en el mencionado certamen. Su experiencia y fuerza ofensiva se han convertido en piezas fundamentales dentro del lineup capitalino.

En el compromiso jugado este jueves frente a Líderes de Miranda en el José Bernardo Pérez de Valencia, que es su casa en la liga invernal, Núñez volvió a responder en un momento clave al irse de 4-1, incluyendo un cuadrangular que encendió la ofensiva de su equipo. Además de volarse la cerca, el inicialista anotó una carrera y remolcó dos más, siendo nuevamente protagonista en la victoria de los Caciques, que han tenido un sólido inicio de temporada en la Liga Mayor.

Nuevo tope de jonrones para Renato Núñez

Con ese batazo de vuelta completa, Renato Núñez llegó a seis jonrones en la presente campaña y estableció una nueva marca personal dentro del circuito veraniego venezolano. El valenciano dejó atrás los cinco bambinazos que había conectado en la ronda regular de la temporada 2024, confirmando que atraviesa otro gran momento ofensivo y que su poder sigue siendo una de las armas más temidas del béisbol nacional.

Asimismo, el de Valencia metió presión en la pelea entre los líderes en vuelacercas en la vigente campaña de la Liga Mayor, donde se encuentra a solo dos de igualar a Miguel Aparicio, quien acumula ocho bambinazos en 17 compromisos.