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LMBP: La Liga Mayor le rindió homenaje a Luis Aparicio con este gran gesto

Este 29 de abril se conmemora el natalicio del único pelotero venezolano en el Salón de la Fama de Cooperstown

Por

Theoscar Mogollón González
Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 08:05 pm
LMBP: La Liga Mayor le rindió homenaje a Luis Aparicio con este gran gesto
Foto: @lmbp_ve
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Con un gesto bastante significativo, la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) realizó un sentido homenaje a una de las grandes leyendas del beisbol venezolano: Luis Aparicio.

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Este 29 de abril se conmemora el natalicio número 92 del oriundo de Maracaibo, estado Zulia. Si bien nunca ha estado ligado a la LMBP, su legado en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), así como en la MLB, son motivos suficientes para rendirle homenaje a esa magnífica trayectoria.

Aparicio presente en la LMBP

Para la jornada de este miércoles en la LMBP, la liga decidió hacer algo especial para Luis Aparicio. Y es que todos los campocortos de los equipos vistieron un jersey único, con el dorsal 11 y el apellido Aparicio en la espalda.

Vale mencionar que los compromisos del día son Líderes de Miranda contra Guerreros de Lara; Samanes de Aragua frente a Delfines de La Guaira; y Caciques de Distrito ante Marineros de Carabobo.

 

 

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