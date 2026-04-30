LMBP: La Liga Mayor le rindió homenaje a Luis Aparicio con este gran gesto

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Con un gesto bastante significativo, la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) realizó un sentido homenaje a una de las grandes leyendas del beisbol venezolano: Luis Aparicio.

Este 29 de abril se conmemora el natalicio número 92 del oriundo de Maracaibo, estado Zulia. Si bien nunca ha estado ligado a la LMBP, su legado en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), así como en la MLB, son motivos suficientes para rendirle homenaje a esa magnífica trayectoria.

Aparicio presente en la LMBP

Para la jornada de este miércoles en la LMBP, la liga decidió hacer algo especial para Luis Aparicio. Y es que todos los campocortos de los equipos vistieron un jersey único, con el dorsal 11 y el apellido Aparicio en la espalda.

Vale mencionar que los compromisos del día son Líderes de Miranda contra Guerreros de Lara; Samanes de Aragua frente a Delfines de La Guaira; y Caciques de Distrito ante Marineros de Carabobo.