Miguel Socolovich apunta a su retiro por todo lo alto: "Quiero ayudar a conseguir el bicampeonato" (+Entrevista)

El actual campeón de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), Leones del Caracas, posee un grupo de peloteros con amplia experiencia en el campeonato. El toletero activo con mayor trayectoria en el conjunto melenudo es Miguel Socolovich.

El relevista de 37 años de edad disputará su última campaña con el equipo capitalino y dará un paso al costado. Un momento amargo para la afición de la novena caraqueña se vivirá en las instancias de la temporada 2023-2024.

Socolovich, quien debutó en la edición del 2009-2010, terminará su carrera con un total de once zafras en la pelota invernal de Venezuela. Por lo tanto, la próxima contienda traerá consigo unos meses de mucha emoción para el veterano.

"La misma expectativa de todos los años, vengo trabajando al cien por ciento para dar lo mejor de mí en el terreno y poder ayudar al equipo para conseguir el bicampeonato", sentenció Miguel en una entrevista realizada por el departamento de prensa de la LVBP.

Anthony Castro y Miguel Socolovich / David Urdaneta

"Somos una familia, estamos muy bien acoplados y creo que esa es la clave. Yo pienso que esta campaña tenemos hasta mejor equipo, se va a unir César Hernández -recibido vía cambio desde Cardenales de Lara- que será una pieza fundamental. Vamos a arrancar el campeonato con mejor equipo que el año pasado", dijo.

Durante su carrera profesional tuvo que lidiar con diversas molestias físicas que se han atravesado en medio de su bienestar.

“No voy a mentir, el camino no ha sido fácil. La preparación ahora es mucho más extensa, debo sumarle horas de trabajo de condición física, específicamente mi hombro y mi codo”, confesó. "La constancia y perseverancia han sido el secreto de mi éxito. A pesar de las lesiones, nunca me he rendido, siempre me ha caracterizado el trabajo duro".

Para este nuevo reto, Miguel Socolovich se perfila como el ejemplo a seguir en el bullpen del equipo. Dirá adiós, pero dejará un legado entre los brazos del conjunto capitalino.