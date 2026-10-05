¡Más piezas para el nido! Águilas del Zulia suma cinco incorporaciones

Entre los rostros que llegan al conjunto zuliano se encuentra el de Silvino Bracho, quien representa una de las principales novedades para el bullpen rapaz. El derecho viene de actuar entre la Liga Mexicana y el béisbol venezolano, mientras mantiene una trayectoria destacada con las Águilas.

En la campaña 2025-2026 de la LVBP, el marabino registró 25 presentaciones, 26 innings, 4 victorias, una derrota y 11 salvados, además de una efectividad de 2.08 y 17 ponches. Estos números le permiten repetir como Cerrador del Año y elevar a 61 su récord histórico de rescates con la organización.

Su experiencia en situaciones de presión vuelve a darle al conjunto zuliano una alternativa de peso para los innings finales.

Dávila aporta profundidad al pitcheo

José Dávila también se suma al grupo de lanzadores. El derecho de 23 años pertenece a la organización de los Cardenales de San Luis y desarrolla la temporada 2026 entre diferentes niveles de las Ligas Menores.

En sus registros de 2026 aparece con 31 juegos, 39.2 innings, récord de 2-1, 53 ponches y 1.51 de WHIP, de acuerdo con MiLB. Además, sus números acumulados entre las distintas categorías muestran una tasa de 12 ponches por cada nueve innings.

Dávila ya conoce la exigencia de la LVBP: en la temporada 2025-2026 participa con las Águilas en 13 encuentros y deja 4.01 de efectividad en 49.1 innings, con 40 ponches.

Castro llega con números de impacto

Luis Castro aparece como una de las piezas ofensivas más interesantes de esta nueva camada de incorporaciones. El jugador viene de una sólida campaña con los Pericos de Puebla en la Liga Mexicana.

En 2026 batea para .325, conecta 102 imparables, 15 dobles, cuatro triples y 11 cuadrangulares, además de impulsar 52 carreras y robar 27 bases en 87 encuentros. Su porcentaje de embasado se ubica en .392 y su slugging en .503.

El bateador derecho también tiene experiencia reciente con las Águilas y busca trasladar esa producción ofensiva al circuito venezolano.

Ferrebus llega con poder desde las Menores

El receptor Alirio Ferrebus representa otra apuesta de futuro para los rapaces. El marabino, de apenas 21 años, pertenece a la organización de los Filis de Filadelfia y actúa entre Clase A y Clase A avanzada.

En 2026, Ferrebus disputa 77 encuentros y deja una línea ofensiva de .310/.363/.493, con 91 hits, 21 dobles, 11 jonrones y 58 carreras impulsadas. Además, suma seis bases robadas y un OPS de .856.

Su producción destaca especialmente durante su paso por Clearwater, donde batea para .324 con 11 cuadrangulares y 58 remolcadas en 72 juegos.

Marín llega con un bate caliente

Lioswar Marín completa el grupo de incorporaciones y llega a las Águilas después de una productiva temporada 2026 con FCL Red Sox, filial Rookie de los Medias Rojas de Boston.

El jugdor dejó promedio de .329 y un OPS de 1.051 en 79 turnos, con 26 hits, 20 carreras anotadas, cinco jonrones, 20 carreras impulsadas y 13 bases robadas. Además, registró un porcentaje de embasado de .443.

Con esos números, Marín se presenta como una pieza joven que puede aportar dinamismo y producción ofensiva al conjunto zuliano.