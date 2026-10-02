Sequía histórica: Filadelfia firma un récord negativo inédito en juegos de vida o muerte en las Grandes Ligas

En la historia del béisbol de las Grandes Ligas, la presión de un juego de vida o muerte (winner-take-all) expone la verdadera templanza de los equipos. Para los Filis de Filadelfia, este escenario se ha convertido en una pesadilla ofensiva constante que no solo los ha dejado al margen de sus aspiraciones de campeonato, sino que los ha llevado a implantar una marca negativa sin precedentes en Las Mayores.

Con la racha abarcando el período entre 1981 y 2026, la franquicia de Pensilvania ostenta el dudoso honor de ser el único equipo en la historia de la MLB en acumular cuatro tropiezos seguidos en encuentros decisivos de postemporada anotando dos o menos carreras en cada uno de ellos.

La cronología del colapso ofensivo

La nefasta seguidilla de impotencia con el madero en compromisos donde "el ganador se lo lleva todo" ha dejado cicatrices profundas en distintas épocas de la organización:

Serie de División de la Liga Nacional 1981 (Juego 5): Caída por blanqueada 3-0 ante los Montreal Expos.

Caída por blanqueada 3-0 ante los Montreal Expos. Serie de Campeonato de la Liga Nacional 2023 (Juego 7): Tropiezo 4-2 frente a los Arizona Diamondbacks.

Serie de División de la Liga Nacional 2024 (Juego de eliminación): Derrota donde el madero volvió a quedar silenciado con apenas un par de anotaciones.

Serie de Comodines de la Liga Nacional 2026 (Juego 3): Caída decisiva 6-2 que selló la marca de cuatro reveses al hilo sin superar la barrera de las dos carreras.

A lo largo de más de 140 años de béisbol organizado, decenas de franquicias han atravesado rachas adversas en octubre. Sin embargo, la combinación de sequía en el marcador y derrotas en duelos donde no hay mañana deja a Filadelfia sola en esta categoría.

La incapacidad de producir en los momentos cruciales ha eclipsado grandes actuaciones de sus cuerpos de pitcheo a lo largo de los años, dejando en evidencia que para trascender en la postemporada no basta con llegar al juego decisivo, sino responder con el madero en la hora de la verdad.