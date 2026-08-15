LVBP: Tigres de Aragua confía en sumar grandeligas a su roster para la próxima temporada

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Los Tigres de Aragua trabajan en la planificación de la temporada 2026-2027 de la LVBP con una expectativa importante: contar con varios de sus representantes en la MLB. La organización mantiene comunicación con sus siete grandeligas activos y espera que al menos tres puedan incorporarse desde el inicio del campeonato.

Varias figuras ilusionan a los Tigres

Víctor Gárate, gerente deportivo del elenco aragüeño, informó a El Emergente que el utility Oswaldo Cabrera, el infielder Yorbit Vivas y el receptor Jesús Rodríguez son los jugadores con mayores posibilidades de estar disponibles temprano para el equipo.

“Están con muchas ganas de jugar esta temporada. Han estado en comunicación y deseos de jugar desde temprano”, explicó.

El directivo también aclaró que la organización ha conversado con todos sus grandeligas y que existe disposición por parte de cada uno para vestir el uniforme durante la próxima campaña. La intención de los Tigres es contar con la mayor cantidad posible de sus piezas provenientes de MLB.

“Hemos tenido conversaciones con cada uno de ellos. Con todos se ha hablado y todos han mostrado interés. Ojalá los veamos uniformarse con los Tigres este año”, señaló Gárate.

Entre los nombres que generan expectativa aparece Ezequiel Tovar, campeón del Clásico Mundial de Beisbol con Venezuela. Gárate destacó que el campocorto mantiene las puertas abiertas para participar, aunque reconoció que su estatus en las Grandes Ligas será un factor determinante.

Otro caso que ilusiona a la organización es el del lanzador Kervin Castro, quien desde su llegada a los Tigres ha mostrado interés en debutar con el equipo de su estado natal. “Él es de Maracay y pudiera haber chance de que lo viéramos esta temporada en Venezuela”, comentó el gerente.

Asimismo, el cuerpo técnico también deberá esperar la situación de Eduard Bazardo, uno de los brazos más importantes del bullpen de los Marineros de Seattle. En ese sentido, Gárate explicó que el lanzador necesita un periodo de descanso debido a la alta carga de trabajo en MLB, por lo que su participación sería más complicada.

Por último, Leo Rivas es otro de los grandeligas aragüeños que todavía no ha debutado con los Tigres, aunque la organización mantiene la esperanza de contar con él. El infielder también ha mostrado interés en estrenarse con el equipo durante la próxima temporada.